Якутск, 1 июля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. На 1 июля в лесах Якутии насчитывается 48 возгораний, их общая площадь — почти 38 тыс. га. За сутки в республике потушили 21 лесной пожар и обнаружили 13 новых очагов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

skeeze Лесной пожар

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Больше всего возгораний — в Усть-Майском районе. Большинство пожаров республики не тушат, работы ведутся только по 14, которые занимают территорию в 24,7 тыс. га. В борьбе с огнём задействованы 385 человек и восемь единиц техники.

В Усть-Майском и Алданском районах республики сегодня будет работать самолёт, цель которого — вызывание искусственных осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Якутии совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, транспортировавший сотрудников Авиалесоохраны к труднодоступному лесному пожару. Пострадали 15 человек из 23, находившихся на борту.