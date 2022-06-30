Якутск, , 04:40 — REGNUM В Якутии вечером 29 июня жесткую посадку совершил вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа и 20 сотрудниками авиалесоохраны на борту. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

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Вертолёт выполнял рейс из Усть-Майского района в Алданский. Экстренно приземлился у населённого пункта Чагды.

Состояние здоровья экипажа и пассажиров уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски пропавшего с радаров 21 июня самолёта Ан-2 приостановлены из-за нелётной погоды. Такое решение было принято 27 июня.