Москва, , 00:21 — REGNUM Турция, согласившись на приём Швеции и Финляндии в ряды НАТО, получила необходимые ей уступки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То, что Турция рано или поздно согласится на приём в НАТО Швеции и Финляндии, не может вызывать удивления. Она просто выторговывала для себя более выгодное положение. Швеция и Финляндия, вероятно, удовлетворили Турцию по тем вопросам, которые не были открыты для широкой публики. Реджеп Тайип Эрдоган не готов размениваться на меньшее, и поэтому они явно выполнили те условия, которые он ставил. Добившись своего, Эрдоган изменил позицию. Он очень непоследователен, действует сиюминутно, держит нос по ветру, и, как только видит что-то выгодное для Турции, он, естественно, соглашается. Хотя возможен и второй сценарий событий. На него могли надавить из-за океана и убедить согласиться на принятие этих двух стран в НАТО», — сказал эксперт.

Напомним, что первоначально отказывавшаяся от дачи согласия на приём Швеции и Финляндии в НАТО Турция 28 июня изменила своё решение и согласилась на расширение Альянса.

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