Париж, 1 июля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Попытки убедить президента США Джозефа Байдена не ограничивать поставки нефти из России делает французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом рассказал 30 июня обозреватель Стивен Хейворд в статье для NewYork Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

По словам журналиста, Макрон пытался «мягко образумить» американского лидера Байдена, который, по всей видимости, собирается повторить политические ошибки Картера.

«Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели», — указывает Хейворд.

По мнению Хейворда, Макрон намекал на то, что США пора «взять себя в руки» и заниматься залежами нефти в собственной стране.

Обозреватель назвал завершившийся саммит G7 худшим со времен Джимми Картера. Хейворд указал, что саммиты G7 в 1979 году и сейчас сходны между собой тем, что на обоих мероприятиях присутствовал «спятивший американский президент».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон заявил о невозможности устранения недопонимания между Россией и блоком НАТО.