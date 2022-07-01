Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Палестины Махмуд Аббас обсудили по телефону предстоящий визит на Ближний Восток президента США Джо Байдена. Об этом говорится в распространённом 30 июня заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Махмуд Аббас Kremlin.ru

По его словам, Блинкен в разговоре с Аббасом подчеркнул «поддержку со стороны администрации» палестино-израильского урегулирования «путём переговоров на основе сосуществования двух государств». Также глава Госдепа затронул вопрос о необходимости проведения «тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования» всех обстоятельств, которые привели к гибели журналистки катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, имевшей, наряду с палестинским, и американское гражданство.

В ходе предшествующего разговора с Аббасом, состоявшегося в конце мая, Блинкен также затрагивал вопрос о расследовании гибели Ширин Абу Акле во время освещения израильского армейского рейда в лагерь беженцев в Дженине, завершившегося вооружённым столкновением между палестинцами и израильскими военными.

Поездка Байдена в Израиль, Саудовскую Аравию и на Западный берег реки Иордан планируется с 13 по 16 июля.

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