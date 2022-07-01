Москва, , 03:32 — REGNUM Минобороны России требует с самарского предприятия «ОДК-Кузнецов», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, более 237 млн рублей, заявленных как неустойка. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать иск 8 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск «о взыскании неустойки в размере 237 342 358 рублей 22 копеек» подан 24 июня, а 28 июня его приняла судья Яцева. Детали спора пока не сообщались.

Еще в сентябре 2021 года министерство потребовало взыскать с того же предприятия более 1,173 млрд рублей неустойки по государственному контракту от 05.08.2014 года. Позднее дело закрыли от общественности, сославшись на то, что «в материалы дела поступили документы, имеющие гриф «Совершенно секретно». Очередное заседание отложено на 11 июля 2022 года.

Напомним, ранее к министерству подал иск на 24 млн рублей Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» из Калининградской области.