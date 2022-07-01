Хельсинки, , 02:44 — REGNUM От возможности сыграть в хоккей с российским лидером Владимиром Путиным отказался президент Финляндии Саули Ниинистё. Такое заявление финский лидер сделал 30 июня в интервью итальянской газете La Repubblica.

Саули Ниинистё The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

В ходе интервью президенту Финляндии показали фотографию, где он был запечатлён с российским лидером во время игры в хоккей. Саули Ниинистё уточнил, что фото было сделано в 2012 году, во время его первого визита в Россию и добавил, что больше играть в хоккей с президентом России Путиным он бы уже не стал.

Кроме того, финский лидер отметил, что рассматривает Россию не как партнёра. а как соседа, мнение которого нужно учитывать, так как, принимая во внимание протяжённость российско-финской границы, двум странам приходится решать совместно ряд различных вопросов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, комментируя итоги саммита стран НАТО, заявил о своём счастье по поводу возможного вступления в альянс Швеции и Финляндии.

Соглашение, позволяющее Швеции и Финляндии вступить в НАТО, было подписано между этими двумя странами и Турцией 28 июня. Однако на саммите в Испании генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что речь идёт о приглашении, сам процесс присоединения к альянсу займёт время.

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