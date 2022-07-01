Прага, 1 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Согласно решению министерства образования Чехии, несколько сотен российских и белорусских студентов, обучающихся техническим специальностям в чешских университетах, будут вынуждены прекратить учебу или сменить предмет. В своем решении власти страны ссылаются на санкции, принятые Европейским союзом против России и Белоруссии. Об этом сообщает DW (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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«Эти санкции основаны на прямо применимых постановлениях Совета ЕС (№ 833/2014, № 692/2014, № 2022/263 и № 765/2006), запрещающих предоставление технической помощи физическим и юридическим лицам и организациям из перечисленных стран. Согласно мнению комиссии, предоставление высшего образования и поддержка прикладных исследований, среди прочего, могут считаться технической помощью», — заявила заместитель министра образования Радка Вильдова.

Ограничения коснутся инженерного дела, кибернетики и робототехники, авиации и космонавтики, биоинженерии, эксплуатации и управления воздушным транспортом, прикладной физики и информатики.