Варшава, , 01:39 — REGNUM Пособия украинским беженцам, прибывшим в страну в конце февраля, перестанет выплачивать с 1 июля правительство Польши. Об этом 30 июня напомнил заместитель министра внутренних дел Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер на одной из пресс-конференций.

Беженцы в ЕС Pixabay.com

В Польше действовало несколько программ помощи беженцам, им полагалась гуманитарная помощь, бесплатный проезд на транспорте, а принимающим беженцев гражданам выплачивали по 40 злотых (около $9) на человека в сутки. Программа помощи была рассчитана на 120 дней, этот срок заканчивается 1 июля для тех, кто прибыл в Польшу в феврале.

Власти рассчитывают на то, что после 120-дневного периода адаптации беженцы смогут найти работу и справиться с арендой жилья. Исключения сделаны для инвалидов, беременных женщин, многодетных матерей и матерей с детьми до года.

«Правительство ничего не ограничивает. Правительство ничего не завершает. Правительство и большинство в Сейме просто не продлевают эти 120 дней», — пояснил Шефернакер.

Кроме того, в Польше заканчивается период бесплатного проезда на общественном транспорте для украинцев, а также бесплатный проезд в поездах крупнейшей в республике компании Intercity.

Всего по данным МВД Польши, в республике находятся 1,3-1,5 млн украинских беженцев. 1 млн 188 тыс. из них получили в стране идентификационные номера PESEL, которые необходимы, чтобы легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия в стране. Основная часть прибывших в Польшу беженцев — это женщины и дети. Около 500 тыс. беженцев из числа получивших индивидуальный личный номер, — это люди трудоспособного возраста и они в состоянии устроиться на работу. Более 250 тыс. уже начали легальную работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выселении украинских беженцев в Нидерландах принимающими семьями.

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