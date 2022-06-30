Тель-Авив, Израиль, 1 июля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Глава МИД Израиля Яир Лапид в 00:00 30 июня официально стал временно исполняющим обязанности премьер-министра еврейского государства. Сообщение об этом канцелярия премьер-министра ровно в полночь разместила на своей странице в социальной сети Twitter.

Mfa.gov.il Яир Лапид

«Премьер-министр Израиля — Яир Лапид», — говорится в подписи к официальной фотографии нового главы правительства.

Лидер центристской израильской партии «Еш Атид», ставший 14-м премьер-министром в истории Израиля, будет занимать этот пост как минимум до досрочных парламентских выборов, назначенных на 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня израильские законодатели распустили парламент, из-за чего стране предстоят уже пятые выборы менее чем за четыре года, а министр иностранных дел Яир Лапид займёт пост временно исполняющего обязанности премьер-министра.