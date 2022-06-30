Манила, 1 июля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 51 километре к северо-северо-востоку от города Намуак. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 36,23 километра. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центральной части Малуку в Индонезии. Его очаг находился в 17 километрах от Молуккских островов на глубине десяти километров. По предварительным данным, пострадавших не было.