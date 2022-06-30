Нью-Йорк, США, 1 июля, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 июня снижением на фоне данных по инфляции и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла и главы ЕЦБ Кристин Лагард о монетарной политике. Больше других потерял Nasdaq.

Patriot-news.info Падение акций

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 253,88 пункта (0,82%), до уровня 30 775,43 пункта. S& P 500 подешевел на 33,45 пункта (0,88%), до уровня 3785,38 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 149,16 пункта (1,33%), до уровня 11 028,74 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,77 (3,43%), до уровня $106,01 за баррель.

Читайте также: Нефть подешевела до $113 после четырёх дней роста

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 июня разнонаправленно на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на форуме ЕЦБ.