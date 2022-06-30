Лукашенко ввел безвизовый режим для поляков
Минск, 30 июня, 2022, 23:57 — ИА Регнум. С 1 июля по 31 декабря включительно граждане Польши смогут посещать Белоруссию без виз. Соответствующее решение принято «в целях поддержания добрососедских отношений». Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.
«Пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Республику Белоруссия в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения», — рассказали в Госпогранкомитете.
Для въезда в Белоруссию гражданам Польши необходимо будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зелëную карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию разрешили для граждан Литвы и Латвии. Он должен был действовать с 15 апреля по 15 мая, однако позже было принято решение продлить его до конца текущего года.