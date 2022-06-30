Лисичанск, ЛНР, 30 июня, 2022, 23:41 — ИА Регнум. У тех украинских боевиков, что находятся в городе Лисичанске (ЛНР), нет сил сопротивляться. Об этом рассказал 30 июня Герой России командир Замид Чалаев. Видео опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров «По данным нашей разведки, укронацистские подразделения, базирующиеся в Лисичанске, находятся в очень плачевном состоянии».

По словам Чалаева, в Лисичанске сейчас находятся передовые войска РФ и Народной милиции ЛНР — две группы разведчиков. А те боевики, что обороняются там, держатся из последних сил.

Замид Чалаев «Сопротивления с их стороны не будет».

Он отметил, что Кадыров в своё время сказал так: ошибкой будет сразу идти на Лисичанск, надо сначала измотать противника, расширить фронт. По словам военного, «наши разведчики совместно с ЛНР уже находятся в Лисичанске».

— прим. ИА REGNUM) там». Замид Чалаев «И в скором времени мы добьём их (украинских боевиков) там».

Кадыров, комментируя это видео, добавил, что пока российские военные дают возможность «уйти всем, кто не хочет идти против нас с оружием», и пока не спешат. А остальных «ждёт очень быстрый и неминуемый разгром».