Мюнхен, Германия, , 23:21 — REGNUM 27-летний французский полузащитник Корентен Толиссо, выступавший последние пять лет за мюнхенскую «Баварию», бесплатно вернется в «Лион», воспитанником которого футболист и является.

Корантен Толиссо Антон Зайцев

В прошедшем сезоне Корентен Толиссо, выступая за «Баварию», принял участие в пятнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел 702 минуты.

Толиссо выступал за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из «Лиона» за 41,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.