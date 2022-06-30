Лондон, 30 июня, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» планирует в грядущее летнее трансферное окно вернуть 27-летнего защитника сборной Нидерландов Натана Аке, выступающего последние два года за «Манчестер Сити». Об этом 30 июня сообщило издание Football London.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, «пенсионеры» готовы предложить «горожанам» 30 миллионов фунтов за трансфер центрального защитника.

В прошедшем сезоне Натан Аке принял участие в 25-ти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

«Манчестер Сити» выкупил Аке у «Борнмута» 5 августа 2020 года за 45,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.