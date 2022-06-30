Москва, 30 июня, 2022, 22:55 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий московского ЦСКА и сборной Нигерии по футболу Чидера Эджуке может продолжить карьеру в Германии.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Чидера Эджуке

Как сообщает немецкое издание Bild, в подписании Эджуке заинтересована берлинская «Герта», которую на данный момент возглавляет экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Чидера Эджуке принял участие в тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За ЦСКА Эджуке выступает с 28 августа 2020 года после перехода из «Херенвена» за 11,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нигерийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.