Москва, , 22:53 — REGNUM 23-летний российский центральный защитник «Динамо» Роман Евгеньев 30 июня покинул московский клуб на правах свободного агента. Об этом 30 июня сообщили на официальном сайте «бело-голубых».

Евгеньев опережает Панюкова Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Роман Евгеньев принял участие в 24-х матчах за «Динамо» во всех турнирах (Кубок России, Тинькофф Российская Премьер-лига), в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые и одну красную карточки.

Последнее соглашение Евгеньева с «Динамо» было рассчитано до сегодняшнего дня. На данный момент трансферная стоимость 23-летнего российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.