Токио, 30 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. На волне успеха кинофраншизы «Соник в кино» компания SEGA решила рассмотреть возможность создания игровых картин на основе других игровых серий. Об этом 30 июня сообщил портал IGN.

Скриншот с YouTube Persona 3

Издатель объявил, что уже запустил в производство адаптации видеоигр таких франшиз студии Atlus, как Persona и Shin Megami Tensei, отметив, что сейчас проекты находятся на ранней стадии реализации.

«Миры Atlus наполнены высокой драматургией, передовым стилем и неотразимыми персонажами», — сказал ведущий продюсер фильмов о Сонике и руководитель отдела развлекательных программ SEGA Тору Накахараон. Отмечается, что первой может быть экранизирована серия игр Persona.

Напомним, самая первая игра франшизы Digital Devil Story: Megami Tensei вышла в 1987 году на консоли Famicon. Релиз Revelations: Persona состоялся в 1996 году на PlayStation.