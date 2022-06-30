Симферополь, 30 июня 2022, 22:38 — REGNUM Запуск железнодорожного пассажирского сообщения между Республикой Крым и Херсонской и Запорожской областей, назначенный на 1 июля, отложен. Об этом вечером 30 июня в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что новое расписание движения появится 1 июля. Завершить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности планируют в течение нескольких дней. Тем, кто уже купил билеты, компенсируют затраты либо предложат воспользоваться ими уже после запуска движения.
Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июня, помимо железнодорожного сообщения, планируется запуск автобусного сообщения между Крымом и освобождёнными территориями.