Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Всё больше западных стримеров отказывается от трансляций новой игры компании Blizzard Diablo Immortal. Об этом 30 июня сообщает портал PC GamesN.

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Одним из последних о желании прекратить играть в Diablo Immortal объявил стример Wudijo, до него с таким же заявлением выступил Quin69, который удалил своего персонажа после того, как вложил в игру $15 тыс., желая получить легендарный драгоценный камень. «Прямо сейчас мы по-прежнему царствующие бессмертные на сервере Dark Wanderer, — сказал Wudijo во время одной из трансляций, — но как только это закончится, я думаю, настанет время для меня полностью отключиться».

Стример, который более 10 лет играл в ролевые экшн-игры Blizzard, добавил, что больше не планирует выпускать справочные ролики по Diablo Immortal. Он также сообщил, что многие из его друзей «бросили игру и демотивированы».

Отметим, что ранее о своём желании закончить играть в Diablo Immortal сообщили стримеры Bellular Gaming и Asmongold. Администрация известного портала Maxroll объявила о решении закрыть раздел, посвящённый Diablo Immortal из-за того, что в основе игры лежит «хищническая система» микротранзакций, основанная на азартных играх.

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