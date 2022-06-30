Бухарест, 30 июня, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Мэр крупного населенного пункта в уезда Прахова (Южная Румыния) Михай Алионте приговорен местным судом к одному году тюрьмы и 60 часам общественных работ за избиение полицейского. Об этом 30 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Цитата из к/ф «Проклятый чиновник». Реж. Сарик Андреасян. 2021. Россия

Уточняется, что Алионте был окончательно признан виновным в том, что несколько месяцев назад он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил представителя правоохранительных органов, а потом отнял у своей жертвы около 500 леев ($100). При этом, по словам очевидцев, зачинщик скандала «угрожал окружающим физической и моральной расправой».

Ранее этот чиновник уже привлекался к административной ответственности за хулиганство и сквернословие в общественных местах.