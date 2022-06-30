Москва, , 21:53 — REGNUM Миллионы украинцев стали расходным материалом в геополитических играх коллективного Запада, заявил 30 июня президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в штаб-квартире СВР в честь 100-летия российской нелегальной разведки.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким же образом, отметил он, украинцев используют в попытках «сдержать» Россию.

«Так называемый коллективный Запад… в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, миром по-американски, миром для избранных, в котором права остальных попросту попираются», — отметил глава российского государства.

При этом Путин пояснил, что попытки «сдержать» Россию означают желание не дать ей развиваться и не позволить остаться на фундаменте традиционных ценностей.

«Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», — подчеркнул Владимир Путин.