София, 30 июня, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев объявил о созыве экстренного заседания Совета министров страны в связи с возникшей напряженностью в дипломатических отношениях между Софией и Москвой. Об этом 30 июня сообщает БТВ.

Администрация президента Республики Болгарии Румен Радев

По предварительной информации, Радев воспользовался своим конституционным правом и потребовал от действующего болгарского правительства дать юридическую оценку позиции экс-премьера страны Кирила Петкова, в одностороннем порядке объявившего о высылке из Болгарии десятков сотрудников дипмиссии России.

Румен Радев «[Официальная] София должна отменить указ о выдворении дипломатов РФ. Решение о продолжении всесторонних контактов [с Москвой в этом контексте] будет соответствовать интересам национальной безопасности Болгарии».

Как подчеркнул болгарский президент, ответственность за ухудшение дипломатических отношений между Болгарией и Россией «полностью лежит на команде уходящего в отставку болгарского правительства».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петков в одностороннем порядке объявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов — «за шпионаж». В России отреагировали на этот демарш.