Вашингтон, 30 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Геймдизайнер Рон Гилберт, являющийся создателем серии приключенческих игр Monkey Island, решил отказаться от общения с поклонниками в соцсетях. Об этом 30 июня сообщает портал Eurogamer.

Chineseindc.com Видеоигры

Такое решение разработчик принял после того, как некоторые пользователи высказали необоснованные оскорбления в его адрес. «Я закрываю комментарии. Люди просто злые, и мне приходится удалять комментарии с личными нападками», — написал Гилберт.

Он также выступил в защиту своего нового проекта Return to Monkey Island. «Это потрясающая игра, и все в команде ею очень гордятся. Играйте в нее или не играйте, но не портите впечатление всем остальным», — заявил разработчик, добавив, что он больше не будет публиковать информацию об игре, поскольку перестал испытывать чувство радости от этого процесса.

Напомним, новый трейлер Return to Monkey Island компания Nintendo показала 28 июня в рамках онлайн-трансляции Direct Mini, релиз игры состоится до конца 2022 года. Это будет шестая по счёту игра серии, начало которой положили классические игры The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.