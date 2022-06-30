Москва, 30 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. В июле курс доллара будет находиться в диапазоне 53-58 рублей, заявил ИА REGNUM руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. По его словам, основными факторами, влияющими на курс национальной валюты, на текущий момент в среднесрочной перспективе являются регуляторные меры, геополитическая ситуация, профицит текущего счета платежного баланса и возможность возобновления выплат по государственному и корпоративному валютному долгу в валюте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Драйвером для дальнейшего стратегического роста курса рубля может стать переход на рубли в расчетах за поставки сырьевых ресурсов все большего количества импортеров. Сроком уплаты налога на добычу полезных ископаемых, НДС и акцизов со стороны экспортеров является 27 июня, учитывая сравнительно медленную динамику укрепления национальной валюты за последнюю неделю, а также текущие комментарии ЦБ касательно целесообразности дальнейшего понижения учетной ставки, возможно ожидать некоторого ослабления курса рубля по отношению к другим иностранным валютам. На текущий момент приток капитала в страну продолжается преимущественно за счет нефтегазовых доходов. Так, по предварительным оценкам Банка России, профицит текущего счёта платёжного баланса России в январе–мае 2022 года продолжил рост и составил $ 110,3 млрд (против $32,1 млрд в 2021 г.). Давление на рубль оказывает ослабление валютного контроля со стороны Банка России и правительства: увеличение срока продажи валютной выручки экспортерами и снижение требования по продаже валютной выручки сырьевых экспортеров с 50% до 0%, что, вероятно, является причиной замедления динамики укрепления курса национальной валюты на текущей неделе», — отметил Чечушков.

Он подчеркнул, что на краткосрочном горизонте в течение трёх месяцев внутренние факторы, такие как действия регулятора, будут оказывать более значимое влияние на курс национальной валюты. «По нашим оценкам, в случае сохранения текущей сырьевой конъюнктуры рынка курс доллара будет находиться в диапазоне 53-58 руб. за доллар в краткосрочной перспективе. Мы ожидаем, что в целях поддержания рентабельности производственных секторов экономики курс рубля по отношению к основным иностранным валютам будет снижаться в течение 2022 года, периодически совершая корректировки в периоды налоговых выплат. Укрепление рубля в краткосрочной перспективе негативно отражается на денежном потоке нефтегазовых компаний, которые остаются одним из основных источников пополнения государственного бюджета», — пояснил аналитик.

Он уточнил, что при рыночных условиях, как правило, имеет место обратная зависимость курса национальной валюты и величины чистого экспорта. То есть при укреплении курса национальной валюты население предпочитает импортные товары и величина чистого экспорта снижается. Однако при разрыве цепочек поставок цены на импортные товары остаются относительно высокими.

«Также последние данные торговых партнеров свидетельствуют об увеличении размера чистого экспорта РФ. Экспорт из стран Евросоюза в РФ, по данным Евростата, за 4 месяца 2022 года сократился на 23,3% г/г и составил 21,4 млрд евро. В то же время российские поставки в страны ЕС увеличились на 97,2% и достигли 84 млрд евро. Китайский экспорт в Россию за 5 месяцев 2022 года вырос на 7,2% г/г, до 24,55 млрд долл., поставки из России в КНР выросли на 46,5%, составив 41,25 млрд долл. Ввоз товаров из США в Россию в апреле 2022 составил 89,1 млн долл., по сравнению со средним месячным значением ~532 млн долл. 2021 года», — добавил Чечушков.