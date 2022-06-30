Турин, Италия, , 21:49 — REGNUM Засуха 2022 года в Италии — самая значительная за последние 70 лет, заявил 30 июня премьер-министр Марио Драги.

Основной причиной кризисной ситуации, помимо дефицита осадков и «глобального потепление», является изношенность инфраструктуры, из-за которой теряется до 30% объемов воды, сказал премьер.

Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Количество осадков, выпавших в 2022 году, почти вдвое ниже нормы.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.