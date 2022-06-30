Рим, , 21:42 — REGNUM Угрозы распада правящей коалиции в Италии нет, заявил 30 июня премьер-министр Марио Драги.

Марио Драги European Parliament

Популистская партия «Движение 5 звезд» (занимает почти треть мест в парламенте) остается в составе коалиции, добавил он.

Ранее СМИ Италии сообщили, что Драги якобы просил основателя «Движения» Беппо Грилло инициировать смену главы партии. Причина, по версии источников, состоит в том, что Драги неудобно работать с Джузеппе Конте, который слишком част высказывает «особые мнения» по внутри‑ и внешнеполитическим вопросам. Конте заявил, что у него тоже есть информация о таких переговорах, Драги эту информацию опроверг.