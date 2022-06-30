Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Новый билборд, который онлайн-кинотеатр Netflix разместил в США, заставил фанатов сериала «Очень странные дела» ещё больше переживать за судьбу Стива Харрингтона, роль которого исполняет Джо Кири. Об этом 30 июня сообщает портал GamesRadar Plus.

Джо Кири в роли Стива Харрингтона Цитата из т/с «Очень странные дела»

Netflix разместил на странице в соцсети фотографию билборда, на котором можно видеть змееобразные отростки из изнанки (параллельный мир сериала) и слова «Защитить Стива». Многие поклонники шоу вновь предположили, что персонаж Кири, возможно, не переживёт финал четвёртого сезона «Очень странных дел».

«Нет, пожалуйста, я не могу потерять своего мальчика Стива», — написал пользователь Krabbypotato1.

«Он умрет, не так ли», — отметил morishorrid. «Они достали его, все кончено», — добавил AFVTERGLOW.

«То, как они грубо выдают это, заставляет меня задуматься, что это розыгрыш и кто-то другой умрёт вместо Стива», — предположил Caprisouls.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, после премьеры первой части четвёртого сезона «Очень странных дел» многие фанаты высказали предположение, что четвёртый сезон сериала станет для Стива Харрингтона последним. На эти мысли их навел ряд сюжетных моментов. Последние два эпизода продолжения шоу Netflix покажет 1 июля 2022 года.

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