Донецк, 30 июня, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Город Ясиноватая (ДНР) вечером 30 июня украинские вооружённые формирования атаковали множество раз, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В частности, в 21:09 мск со стороны населённого пункта Авдеевка было выпущено семь ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

До этого Ясиноватую ВСУ несколько раз обстреливали из артиллерии, и каждый раз со стороны Авдеевки: в 16:10, 16:40 и 18:00 мск выпущено 14 снарядов калибра 122 мм.

В 16:40 мск выпущено по городу четыре снаряда калибра 152 мм.