Москва, , 21:13 — REGNUM Коллективный Запад сам загнал себя в ловушку, не сумев просчитать тенденции ослабления его глобального доминирования, заявил 30 июня президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в честь 100-летия российской нелегальной разведки.

Владимир Путин Kremlin.ru

По этому случаю глава российского государства выступил в штаб-квартире СВР России.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что причиной этого явления стало то, что Запад не смог проанализировать мировые процессы и просчитать варианты развития ситуации и ослабление своего влияния.

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