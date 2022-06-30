Москва, 30 июня, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Коллективный Запад сам загнал себя в ловушку, не сумев просчитать тенденции ослабления его глобального доминирования, заявил 30 июня президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в честь 100-летия российской нелегальной разведки.

Kremlin.ru Владимир Путин

По этому случаю глава российского государства выступил в штаб-квартире СВР России.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что причиной этого явления стало то, что Запад не смог проанализировать мировые процессы и просчитать варианты развития ситуации и ослабление своего влияния.