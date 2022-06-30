Лондон, 30 июня, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Великобритания намерена открыть в Боснии и Герцеговине антироссийский центр. Об этом 30 июня сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Pixabay.com Кибербезопасность

Великобритания решилась на этот шаг для того, чтобы остановить распространение «злокачественного российского влияния» на Балканах, отмечается на официальном сайте британского правительства.

«Нельзя позволить, чтобы Западные Балканы стали очередным полигоном для губительные игр Путина. Разжигая огонь сепаратизма и сектантства, Россия пытается аннулировать успех, достигнутый в БиГ за последние три десятилетия, который укрепил стабильность всего нашего континента. Поэтому мы усиливаем поддержку БиГ, принимая просьбу наших друзей помочь им в защите мира, который они заслуживают», — подчеркивается в сообщении правительства Великобритании.

Лондон планирует открыть в Сараево центр по кибербезопасности. В этих целях будет выделено 750 000 фунтов.

Напомним, что ранее в рамках НАТО был открыт центр для отражения кибератак в столице Черногории Подгорице.