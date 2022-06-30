Москва, 30 июня, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Главным сегодня является многополярность, которая в понимании России представляет собой свободу стран и народов на сохранение своей самобытности и уникальности. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю 100-летия Службы внешней разведки.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Что такое сдержать? Просто не дать нам развиваться нужными нам темпами и на нужной нам основе традиционных ценностей. Вот в этом и заключается «сдерживание». Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», — заявил Путин.

При этом, по его словам, Запад пытается игнорировать неудобную для себя реальность: формирование многополярного мироустройства.

«Полностью не замечать этих объективных тенденций они, конечно, не могут. Но в своей практической политике руководствуются одной целью: полностью сохранить своё доминирование. Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», — указал он.

Это открывает новые возможности для России и её единомышленников — хотя некоторые такие единомышленники «боятся и голову поднять», отметил президент.

«Боятся поднять голову и сказать об этом вслух, но думают с нами примерно в одинаковом режиме. Думают как мы, на самом деле. Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», — подчеркнул президент.