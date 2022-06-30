Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Верховный суд США помешал планам администрации президента Джо Байдена по борьбе с изменением климата, ограничив полномочия экорегулятора страны в вопросе перехода на более чистые источники энергии, сообщает 30 июня Reuters.

Здание Верховного суда США Joe Ravi

Со счетом шесть против трех судьи приняли решение ограничить полномочия Агентства по охране окружающей среды США. В результате у регулятора, который с приходом Байдена принялся регулировать разрешенное количество выбросов парниковых газов на существующих угольных и газовых электростанций, были связаны руки.

Отметим, что судьи коснулись закона о борьбе с загрязнением воздуха Clean Air Act.

Напомним, что ранее Байден воспользовался законом об оборонном производстве в целях стимулирования рынка солнечных панелей в США и на два года освободил от тарифов на солнечные панели несколько стран Юго-Восточной Азии.

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