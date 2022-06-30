Верховный суд ограничил возможности Байдена в борьбе с изменением климата
Вашингтон, 30 июня, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Верховный суд США помешал планам администрации президента Джо Байдена по борьбе с изменением климата, ограничив полномочия экорегулятора страны в вопросе перехода на более чистые источники энергии, сообщает 30 июня Reuters.
Со счетом шесть против трех судьи приняли решение ограничить полномочия Агентства по охране окружающей среды США. В результате у регулятора, который с приходом Байдена принялся регулировать разрешенное количество выбросов парниковых газов на существующих угольных и газовых электростанций, были связаны руки.
Отметим, что судьи коснулись закона о борьбе с загрязнением воздуха Clean Air Act.
Напомним, что ранее Байден воспользовался законом об оборонном производстве в целях стимулирования рынка солнечных панелей в США и на два года освободил от тарифов на солнечные панели несколько стран Юго-Восточной Азии.