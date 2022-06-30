Бухарест, , 21:02 — REGNUM В результате масштабного транспортного коллапса в крупнейшей воздушной гавани Румынии — Бухарестском международном аэропорту им. Анри Коанда было задержано 60 авиарейсов. Об этом 30 июня сообщает румынская газета Jurnalul.

В аэропорту RainerPrang

По предварительным данным, эта проблема возникла по причине плохих погодных условий, а также временного отключения систем координации работы технических служб. В итоге функционирование структуры было заблокировано на 15 часов.

В данный момент работа аэропорта возобновлена. Проводится внутреннее расследование обстоятельств инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Бухареста задержали подозреваемого в хулиганстве мужчину