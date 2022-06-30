Москва, , 20:51 — REGNUM Коллективный Запад загнал себя в ловушку. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю 100-летия Службы внешней разведки.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так называемый коллективный Запад во многом загнал себя в такую ловушку, и в своих действиях исходят из того, что их модель либерального глобализма — что этой модели нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является всё тем же обновлённым вариантом неоколониализма. Ничем иным», — заявил Путин.

«Миром по-американски — миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются», — подчеркнул он.

По его словам, подтверждением тому служит судьба многих стран Ближнего Востока и других регионов мира, а сегодня — и Украины в попытке сдержать Россию.