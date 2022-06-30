Москва, , 20:43 — REGNUM Во время обмена военнослужащих по формуле 144 на 144 между Россией и Украиной киевскому режиму были переданы в том числе неонацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 30 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

По его словам, всех неонацистов, которых обменяли на военнослужащих России и ДНР предварительно проверили на предмет совершения ими военных преступлений и подобных фактов в отношении них установлено не было.

«Отдали тех, по кому не было данных об их преступлениях. Второй критерий, чтобы люди не смогли больше встать в строй, то есть калеки — их порядка 37 человек», — сказал Пушилин.

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