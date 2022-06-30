Москва, , 20:43 — REGNUM Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вывести из из-под закона о госрегулировании оборота этилового спирта производителей этанола из непищевого растительного сырья, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящий момент не допускается производство этилового спирта, если квартальный объем его производства не соответствует норме минимального использования производственной мощности, равной 70%. Несоблюдение этой нормы влечет аннулирование действия лицензии, а также административную ответственность, говорится в сопроводительных документах. Указанное требование распространяется, в том числе, на производство спирта этилового из непищевого растительного сырья.

В правительстве отметили, что выпускаемый этиловый спирт из непищевого растительного сырья применяется на различных стадиях производства образцов вооружения, военной и специальной техники. Его поставки для исполнения государственных оборонных заказов в течение года производятся неравномерно, и не поддаются планированию.

«В целях исключения риска недополучения предприятиями оборонно-промышленного комплекса этилового спирта и недопущения невозможности производства образцов вооружения, военной и специальной техники разработан законопроект, предусматривающий исключение для предприятий, осуществляющих производство этилового спирта из непищевого растительного сырья, требования по соблюдению норм минимального использования производственной мощности», — говорится в сопроводительных материалах.