Вашингтон, 30 июня, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Судья американского штата Форида вслед за коллегами из Кентукки и Луизианы временно запретил местным органам власти, возглавляемым республиканцами, запрещать проведение абортов, сообщает 30 июня Reuters.

Бурлюк Давид Давидович. Флорида. 1948

Судьи Флориды и Кентукки 30 июня заблокировали запрет на аборты в двух штатах после того, как 24 июня Верховный суд США отменил постановление от 1973 года, признавшего конституционное право женщин на аборт.

Судья окружного суда Флориды Джон Купер удовлетворил ходатайство групп, которые защищают право женщин прерывать беременность, и приостановил закон, запрещающий аборты после 15-й недели.

Напомним, что в штате Юта отделение сети клиник Planned Parenthood также подало иск с требованием заблокировать запрет на аборты.

Отметим, что отмена постановления от 1973 г. Верховным судом не запрещает аборты как таковые. Своим решением суд предоставил данный вопрос на рассмотрение штатов. Теперь каждый штат может принимать свои собственные законы касательно абортов.