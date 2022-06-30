Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM Ограничительные меры, действующие в Петербурге для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, продлены по 31 августа 2022 года, однако частично смягчены. Соответствующее постановление подписал 30 июня губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности, на торжественной регистрации заключения брака и рождения ребенка теперь смогут присутствовать более 40 человек: ранее установленное ограничение снимается.

В то же время руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и унитарных предприятий региона рекомендовано обеспечить формирование коллективного иммунитета у не менее чем 80 процентов сотрудников.

Для выполнения этого требования к 1 сентября 2022 года работники должны иметь документ о получении первого компонента вакцины от коронавируса, о завершении вакцинации или перенесенном заболевании, а к 1 октября 2022 года — документ о завершении вакцинации или перенесенном заболевании.

«Действие всех других, ранее не отмененных ограничений, продлевается по 31 августа», — говорится в сообщении Смольного.

Напомним, масочный режим в Петербурге с 27 мая 2022 года носит рекомендательный характер.

Напомним, в Петербурге за прошедшие сутки выявили 246 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 86 пациентов, скончались шесть больных.

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