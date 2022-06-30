Москва, , 20:24 — REGNUM Самым жутким пыткам в украинском плену из числа российских военнослужащих подвергаются летчики. Об этом 30 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя состоявшийся 29 августа обмен пленными с Украиной.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, именно эту категорию военнослужащих украинские каратели боятся больше всего и именно над ними совершают самые жуткие пытки.

«Летчики, им требовалось скорейшее возвращение, потому что они подвергаются особо издевательским пыткам. Потому что украинские преступники испытывают особую ненависть именно к летчикам», — сказал Пушилин.

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