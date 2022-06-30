Ростов-на-Дону, 30 июня, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Выпускниками кадетского корпуса Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону) в 2022 году стали 74 воспитанника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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Один выпускник 11-го класса окончил кадетскую школу с отличием. Ему вручена золотая медаль. Двое ребят, окончивших 9-й класс, получили аттестаты с оценками «отлично».

«Мы реализуем систему обучения и воспитания кадет, включающую в себя приближенный к военно-учебным заведениям распорядок дня, обязательное ношение кадетской формы, соблюдение требований дисциплины и субординации, выполнение строевых приемов, физические упражнения», — отметил директор кадетской школы Павел Корчагин.

В 2021 году кадетский корпус окончил 61 воспитанник.