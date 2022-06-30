Вашингтон, 30 июня, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Племянник Майкла Джексона хочет снять байопик о поп-иконе. Об этом стало известно 30 июня из сообщений Daily Mirror.

(сс) Yann Caradec Майкл Джексон

Майкл Джексон умер в июне 2009 года в возрасте 50 лет, но Ти Джей Джексон — сын Тито Джексона — хотел бы снять байопик, который помог бы переосмыслить обвинения в сексуальном насилии, прозвучавшие после смерти Майкла.

43-летний певец сказал газете Daily Mirror: «Я думаю, что это ужасно, если честно. Потому что в этом мире продается только негатив. Люди любят сплетничать, любят скандалы. Моего дяди здесь нет, чтобы защитить себя, поэтому он — легкая мишень. Он всегда был легкой мишенью, потому что всегда был тихим».

«Но теперь, когда его больше нет с нами, более легкой мишени и быть не может. Все знают, кто такой Майкл Джексон. Так что эту историю легко продать. Но я искренне верю, что правда всегда побеждает» .

Ти Джей также стремится подчеркнуть культурное значение группы «Джексон 5» в будущем фильме об артисте. Он отметил, что культовая группа, в которую входили Майкл и его братья, была первопроходцами в музыкальной индустрии.