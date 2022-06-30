Москва, , 20:00 — REGNUM Обмен 144 на 144 военнослужащих между российской и украинской стороной позволил вернуть из плена военнослужащих и РФ, и ДНР. Об этом 30 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, среди обменянных есть российские летчики и сотрудники, выполняющие задачи специального назначения.

«Среди тех ребят, кто вернулся 47 человек граждан ДНР. Это в основном мобилизованные. Остальные — это военнослужащие России, в том числе летчики. И отдельные ребята, которые выполняли специальные задачи, поэтому для нас обмен был важен. Кого ни бери — все ребята заслуживают, чтобы быстрее попасть домой из украинского плена», — сказал Пушилин.

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