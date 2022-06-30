Сеул, , 19:59 — REGNUM Южнокорейский певец Вонхо анонсировал концертное турне по странам Европы, которое состоится в конце этого года. Об этом 30 июня информирует NME.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Развлекательные компании Jin Entertainment и Onion Production разместили в своих аккаунтах в социальных сетях сообщения о предстоящем туре Вонхо 2022 Facade по Европе.

«Мы знаем, что вы скучали по Вонхо, и Вонхо тоже скучал по вам», — написали Jin Entertainment в своем сообщении. Однако дальнейшая информация о туре, включая даты, места проведения, стоимость билетов и цены, пока не разглашается соответствующими организациями.

Предстоящий тур Facade станет первым сольным туром Вонхо по континенту, а также его первым туром за пределами Южной Кореи.

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