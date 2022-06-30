Шолоховский район, Ростовская область, , 19:48 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор начальнице участка сортировки и обработки почтовых отправлений и печати Вешенского почтамта УФПС Ростовской области за служебный подлог и мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 30 июня.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что женщина с августа 2020 года по февраль 2022 года, используя свое служебное положение, подделала документы о выполнении работы фиктивно трудоустроенным гражданином. Она присвоила более 270 тыс. рублей, начисленные в качестве зарплаты несуществующему работнику.

Суд назначил ей два года лишения свободы условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.