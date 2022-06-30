Москва, , 19:40 — REGNUM Законопроект о едином размере отчислений страховых взносов внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается установить единую плоскую шкалу отчислений страховых взносов в размере 22% вне зависимости от размера зарплаты работников.

«Единый тариф страховых взносов в размере 22% государство собирало с 1991 по 2001 год. Благодаря этому в течение 10 лет в бюджет поступало большое количество денег, которых хватало на выплату пенсий без привлечения финансовой помощи из федерального бюджета. С 2002 года всё изменилось в худшую сторону», — констатировал Миронов.

По его мнению, если работодатели начнут платить единый социальный взнос в размере 22%, то и денег на социальные выплаты и дополнительные программы борьбы с бедностью станет гораздо больше.

Читайте также: Госдума объединяет ПФР и ФСС в новый фонд