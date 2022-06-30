Лондон, , 19:38 — REGNUM Пит Доэрти, вокалист британской гараж-рок-группы The Libertines надеется, что долгожданный четвертый альбом группы будет готов к концу 2022 года. Об этом он рассказал порталу Nme 30 июня.

Группа The Libertines в клипе на песню Gunga Din YouTube

Доэрти говорил с NME сразу после того, как The Libertines сошли со сцены после своего выступления на фестивале «Гластонбери 2022» в прошлые выходные. На вопрос, когда выйдет следующий альбом, он ответил: «К концу года, я думаю — надеюсь. Мы сделаем демо-записи летом, надеюсь, а там посмотрим».

В этом году группа собирается отпраздновать 20-летие своего дебютного альбома Up The Bracket, выпустив в октябре Делюкс-издание.

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